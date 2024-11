Haiti: Flugzeug bei Landung von Schüssen getroffen

Ein Flugzeug auf dem Weg aus dem US-Bundesstaat Florida in das von Unruhen erschütterte Haiti ist bei der Landung von Schüssen getroffen worden. Wie die US-Fluggesellschaft Spirit Airlines am Montag mitteilte, wurde eine Flugbegleiterin dabei leicht verletzt.

Der Flug von Fort Lauderdale in Florida in die haitianische Hauptstadt Port-au-Prince wurde umgeleitet und landete sicher in der benachbarten Dominikanischen Republik, wie die Fluggesellschaft weiter erklärte.