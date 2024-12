Assad-Terror: Syrische "Weißhelme" suchen geheime Kerker

Appelle an Russland als Schutzmacht Assads, Standorte von weiteren Geheimgefängnissen bekannt zu geben, sind nach Angaben der Weißhelme bisher ungehört verhallt. Auch die Bitten an die internationale Gemeinschaft, Druck auf Assad selbst auszuüben, hätten bisher keinen Erfolg gebracht. Die Zahl der während der Regierungszeit von Diktator Assad in Syrien vermissten Personen ist hoch.