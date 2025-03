Frauenrechte: Blick auf Fortschritte und Rückschritte

Laut UN-Angaben sind Frauenrechte in jedem vierten Land weltweit bedroht.

Vom 10. bis 21. März 2025 trifft sich die 69. UN -Frauenrechtskommission (CSW) in New York. Delegationen aus den 45 Mitgliedsstaaten sowie Vertreterinnen und Vertreter weiterer UN-Staaten und NGOs werden erwartet. Zum 30. Jahrestag der Pekinger Aktionsplattform wird eine Bilanz gezogen und neue Ziele gesetzt.

Erreichte Fortschritte in der Geschlechtergleichstellung

Am 7. März ist Equal Pay Day. Der steht für den Gender Pay Gap – also die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern. Denn rein rechnerisch haben Frauen dieses Jahr bis heute umsonst gearbeitet.

Rückschläge und aktuelle Herausforderungen

Trotz dieser Erfolge sind Frauenrechte in vielen Regionen bedroht. Die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Lisa Paus , warnt: "Die aktuellen Bedrohungen von Frauenrechten weltweit sind alarmierend." Und weiter:

Der Kampf um Frauenrechte ist nicht gewonnen

Drei Jahrzehnte nach Peking steht die Gleichstellung weltweit an einem Wendepunkt. Im Zeitgeist der neuen Autokraten sind Erfolge der letzten Jahrzehnte in Gefahr. Denn während mehr Frauen in Führungspositionen vorrücken, fühlen sich Männer zunehmend verloren, und versuchen Errungenes zurückzufahren.