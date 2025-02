Österreich: FPÖ und ÖVP scheitern mit Koalitionsverhandlung

In Österreich scheiterte FPÖ-Chef Kickl kurz vor dem Kanzleramt und legte nach dem Abbruch der Koalitionsgespräche mit der ÖVP den Auftrag zur Regierungsbildung zurück.

In Österreich sind die Koalitionsverhandlungen zwischen rechter FPÖ und konservativer ÖVP gescheitert. FPÖ-Chef Herbert Kickl informierte Bundespräsident Alexander Van der Bellen über den Abbruch der Gespräche und legte den Auftrag zur Regierungsbildung zurück, wie seine Partei mitteilte.

Bei einer Einigung wäre mit Kickl erstmals ein Kanzler aus den Reihen der Rechtspopulisten ins Kanzleramt eingezogen. Obwohl die FPÖ der ÖVP in vielen Punkten entgegengekommen sei, "waren die Verhandlungen zu unserem Bedauern letztlich nicht von Erfolg gekrönt", hieß es in einem Schreiben Kickls an das Staatsoberhaupt.