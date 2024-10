Frankreich: Premier Barnier unter Druck von links und rechts

Paris: Michel Barnier gibt in der Nationalversammlung heute seine erste Regierungserklärung ab. Wie will der neue Premier die hohe Staatsverschuldung lösen?

Lange wurde sie erwartet, die Regierungserklärung von Michel Barnier. Seine Regierung werde "keine Wunder" vollbringen, kündigte er in seiner einstündigen Rede in der Nationalversammlung an, sei aber bereit, sich den Hindernissen zu stellen.