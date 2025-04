Kopftuch beim Basketball: Bei Turnieren verboten

Französische Regierung will allgemeines Verbot

Frankreich: Kopftuch schon in Schulen untersagt

Bruno Retailleau: "Kopftuch ist kein Symbol der Freiheit"

Im Senat hat der Gesetzesentwurf eine Mehrheit gefunden. In den nächsten Wochen steht die Abstimmung in der zweiten Parlamentskammer - in der Assemblée Nationale - an. Offen ist, ob sich auch dort eine Mehrheit findet.