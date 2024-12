Steuert Frankreich in die doppelte Krise?

Er will sich nicht drängen lassen, doch das Schicksal seiner Minderheitsregierung steht und fällt mit Le Pen in dieser Woche. Vergangene Woche sah sie sich noch selbst in der Defensive: Vor Gericht muss sie sich zusammen mit dem RN wegen Veruntreuung von EU-Geldern verantworten . Im Frühjahr steht das Urteil an.