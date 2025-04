Le Pen verurteilt: Frankreichs Rechte rufen zu Protesten auf

Le Pen war am Montag der Veruntreuung von EU-Mitteln für schuldig gesprochen worden. Teil des Urteils ist, dass die 56-Jährige fünf Jahre kein öffentliches Amt ausüben darf. Damit dürfte ihre Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich 2027 hinfällig sein. In Umfragen liegt Le Pen derzeit vorne. Neben Kritik von Rechts kritisierten auch Vertreter der politischen Mitte, sie hätten Le Pen lieber an der Wahlurne besiegt.