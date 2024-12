Macron will schnellen Wiederaufbau in Mayotte nach "Chido"

Nach dem verheerenden Wirbelsturm "Chido" hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron den Bewohnern des Überseegebiets Mayotte einen schnellen Wiederaufbau versprochen. Er wolle das Inselgebiet vor der Südostküste Afrikas "nach neuen Kriterien" wieder aufbauen, sagte Macron am Donnerstag bei einem Besuch in Mayotte. Zuvor hatte die Regierung in Paris den Zyklon als "außergewöhnliche Naturkatastrophe" eingestuft, um Hilfsleistungen zu beschleunigen.