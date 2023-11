Frankreich: Höchste Alarmstufe nach Messerangriff verhängt

Bei einem Messerangriff an einer Schule im Norden Frankreichs wurde ein Lehrer getötet und zwei weitere Menschen verletzt. 13.10.2023 | 0:19 min

In der aktuellen Lage und nach dem Terroranschlag in Arras habe sie beschlossen, die höchste Warnstufe "Notfall Attentat" zu verhängen, teilte Premierministerin Élisabeth Borne am Abend mit.