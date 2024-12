Fall Pelicot: Verurteilter Ex-Mann verzichtet auf Berufung

Das Gericht in Avignon verurteilte Dominique Pelicot zu 20 Jahren Haft. Eine Gerichtsskizze zeigt ihn während einer Anhörung.

Der in einem beispiellosen Vergewaltigungsprozess im französischen Avignon zur Höchststrafe von 20 Jahren Haft verurteilte Dominique Pelicot will nach Angaben seiner Anwältin nicht gegen das Urteil vorgehen. Ihr Mandant habe entschieden, "keine Berufung gegen das Urteil einzulegen", sagte Béatrice Zavarro am Montag der Nachrichtenagentur AFP.