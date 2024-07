Nationalfeiertag in Frankreich: Feiern trotz Polit-Krise

Auch in der Provinz wird Frankreichs Ehrentag gefeiert, weniger pompös. Feuerwerke, Dorffeste, häufig schon am Abend vorher beim "Bal Populaire". Eines dieser Feste findet jedes Jahr auch in Deutschland statt. In Saarbrücken feiern Deutsche und Franzosen gemeinsam. In diesem Jahr war die Veranstaltung politischer als sonst. Gleich hinter der Grenze zum Saarland, in Lothringen, fuhr Marine Le Pens "Rassemblement National" (RN) Rekordwerte ein.