Westafrika: Frankreichs "Mission ist krachend gescheitert“

Nach dem Putsch in Niger kündigt Emmanuel Macron den Truppenabzug aus der früheren Kolonie an. 28.09.2023 | 2:10 min

Am Ende war der Druck zu groß. Auf der Straße in Niamey und seitens der nigrischen Militärjunta. Als der französische Präsident am Sonntagabend im Fernsehen den vollständigen Rückzug aller Truppen und des diplomatischen Personals verkündet, wird daraus die Einsicht deutlich, dass jeglicher Rückhalt für Frankreichs Militärmission im Niger weggebrochen ist.

Wir werden den afrikanischen Kontinent in diesem Kampf weiterhin unterstützen, aber nur auf Nachfrage von demokratisch gewählten politischen Kräften in der Region.

Bittere Lektion für Frankreich

Für Frankreich ist es eine bittere Lektion. Eine mit Déjà-vu. Schon Anfang des Jahres ordnete Macron den militärischen Rückzug aus dem Nachbarland Burkina Faso an. Zuvor hatte Frankreich bereits in Mali seine Zelte abbrechen müssen.

Die drei Länder in Westafrika haben eine ähnliche Entwicklung durchgemacht: Demokratisch gewählte Regierungen wurden weggeputscht. Seitdem haben Militärregierungen in den ehemaligen Kolonien Frankreichs das Sagen. Viele Experten und Expertinnen, die sich mit der Sahelzone befassen, werfen Frankreich eine falsche Strategie vor.

Burkina Faso setzt auf Russlands Wagner-Truppe

"Man kann keinen Krieg gegen Dschihadisten führen, ohne dabei auch an politische und ökonomische Lösungen zu denken. Weder in Burkina Faso noch im Niger hat sich die wirtschaftliche Situation in den letzten Jahren verbessert", sagt Politologe Luis Martinez von der Universität Sciences Po Paris.

Länder der Sahelzone wenden sich vom Westen ab

Längst sind die neuen Militärregierungen neue Partnerschaften eingegangen, die dem Westen den Rang ablaufen. Während die russische Söldnertruppe Wagner militärisch in Westafrika aktiv ist, investieren etwa China , Indien und die Türkei wirtschaftlich in die Region. Niger beispielsweise ist wegen seiner Bodenschätze attraktiv. Geschäfte mit dschihadistischen Gruppen mit Nähe zu Al-Kaida sind da nicht ausgeschlossen.

Inflation, Putsch, Frankreich-Feindlichkeit: Im Niger gehen immer wieder Menschen auf die Straße. 28.08.2023 | 2:25 min

Mehr Migration nach Europa?

Ein Problem - auch für Europa. Martinez rechnet mit neuen Herausforderungen an den EU-Außengrenzen: "In der Sahelzone leben schon jetzt 100 Millionen Menschen." Es gebe immer weniger Perspektiven. "Die Jungen fliehen in Nachbarländer wie Ghana, Nigeria und in die Elfenbeinküste." Er glaubt, dass auch viele junge Menschen das Risiko auf sich nehmen und versuchen werden, und über die Flüchtlingsrouten nach Europa zu kommen.