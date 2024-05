Olympische Spiele: Anschlagspläne in Frankreich vereitelt

Das Geoffroy-Guichard-Stadion in Saint-Étienne hätte laut Ermittlungen Ziel des Anschlags sein sollen. (Archivbild)

Der Terroranschlag bei Moskau wirkte sich auf die Sicherheitslage aus: Neben der Fußball-EM in Deutschland sind auch die Olympischen Spiele in Paris ein potenzielles Terrorziel.

Höchste Terrorwarnstufe in Frankreich vor Olympia

Vor Beginn der Olympischen Spiele und der Paralympics sind die Sicherheitsvorkehrungen in Frankreich enorm. Derzeit gilt im Land die höchste Terrorwarnstufe . Darmanin sagte, dass neben islamistischen Extremisten auch gewaltbereite Umweltaktivisten, rechtsextreme Gruppen und Cyberattacken aus Russland eine Gefahr darstellen könnten.

Frankreichs Präsident Macron hat in Paris das Olympische Dorf für die Sommerspiele eingeweiht. Für das Sportevent soll die gesamte Stadt lebenswerter gestaltet werden.

Besonders eng überwacht wird alles im Zusammenhang mit der Eröffnungszeremonie, für die mehr als 100 Staats- und Regierungschefs und andere ranghohe Politiker in Paris erwartet werden.

Frankreich wiederholt Ziel islamistisch motivierter Anschläge

In Frankreich kommt es immer wieder zu islamistisch motivierten Anschlägen. Zuletzt erstach ein Angreifer Anfang Dezember einen Deutschen am Eiffelturm in Paris mit einem Messer.