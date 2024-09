Frankreich: Tausende protestieren gegen Michel Barnier

In Frankreich haben am Samstag Tausende Linke gegen die Ernennung des neuen rechtsgerichteten Premierministers des Landes, Michel Barnier, demonstriert. In Paris, aber auch in vielen anderen Städten wie Nantes, Nizza oder Marseille gingen die Menschen gegen die Regierungsübernahme durch den 73-jährigen Konservativen auf die Straße.