Urteil im Prozess gegen Rechtspopulistin Le Pen erwartet

Zwei Monate hat der Prozess wegen des Vorwurfs der Veruntreuung von EU-Geldern gegen Frankreichs Rechtspopulistin Marine Le Pen gedauert, das Urteil am heutigen Montag in Paris wird mit Spannung erwartet. Ein Überblick, worüber in dem Verfahren verhandelt wurde:

Wer ist angeklagt?

Wie lauten die Vorwürfe?

Zu den Parlamentsassistenten, deren Einsatz in Brüssel oder Straßburg die Staatsanwalt anzweifelte, zählt etwa Thierry Légier, der knapp zwei Jahrzehnte Leibwächter des Parteigründers Jean-Marie Le Pen war und später Personenschützer von Marine Le Pen wurde. Darüber hat er auch ein Buch voller Anekdoten veröffentlicht, in dem von einer Aufgabe im EU-Parlament keine Rede ist.

Wie verteidigte sich Marine Le Pen?

Welche Folgen könnte das Urteil haben?

Das Urteil des Gerichts in Paris könnte entscheidend für die Zukunft der rechtspopulistischen Politikerin sein. Die Anklage nämlich hatte neben einer Haft- und Geldstrafe einen fünfjährigen Verlust des passiven Wahlrechts für LePen gefordert - in dem Zeitraum könnte sie nicht mehr in öffentliche Ämter gewählt werden. Diese Strafe ist in Frankreich gebräuchlich bei einer Verurteilung von Politikern wegen Korruption oder Untreue.