Mord an Samuel Paty: Mutmaßliche Unterstützer vor Gericht

Vier Jahre nach dem islamistisch motivierten Mord an dem Lehrer Samuel Paty in Frankreich müssen sich vor einem Pariser Schwurgericht von Montag (10 Uhr) an acht mutmaßliche Unterstützer des Täters verantworten. Am 16. Oktober 2020 war der 47-jährige Geschichtslehrer Paty in einem Pariser Vorort von einem Angreifer getötet und dann enthauptet worden.