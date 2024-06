Frankreich nach Europawahl: Brandmauer nach rechts bröckelt

Ja, sagt Steinbach. Es gibt Parallelen: "Beide Regierungsoberhäupter mussten krachende Niederlagen in Kauf nehmen, die den Rückhalt in der Bevölkerung in beiden Ländern, in Deutschland und in Frankreich, infrage stellen." Das seien in beiden Fällen für Macron und für Scholz "persönliche Denkzettel" gewesen.