Frankreich: Macron lehnt Regierung von Linksbündnis NFP ab

In Frankreich kommt die Regierungsbildung nicht voran. Das neue Linksbündnis hat zwar die Wahl gewonnen, besitzt aber keine eigene Mehrheit.

Die anderen Parteien in der Nationalversammlung würden einer Regierung, die sich allein auf das Programm und die Parteien des NFP stütze, "sofort das Misstrauen aussprechen", hieß es am Montagabend in einem Schreiben des Elysée-Palasts.