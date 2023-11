Arras: Schule des ermordeten Lehrers nach Drohung evakuiert

Eine Schule im Norden Frankreichs, in der vergangene Woche eine Lehrkraft erstochen wurde , ist wegen einer Bombendrohung geräumt worden. Die Drohung sei übers Internet eingegangen, teilte die Präfektur in der Region Pas-de-Calais am Montag mit. Ein Bombenentschärfungsteam war vor Ort, die Drohung stellte sich letztendlich als falsch heraus.

Nach der Messerattacke, für die mutmaßlich ein radikaler Islamist verantwortlich war, hatte Frankreich die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen. Diese höchste Warnstufe kann für einen begrenzten Zeitraum von der Regierung eingerichtet werden und ermöglicht unter anderem die außergewöhnliche Mobilisierung von Mitteln. So wurden 7.000 Soldaten mobilisiert, die im ganzen Land die Sicherheit erhöhen sollen. Vor allem in den Stadtzentren und touristischen Orten.

Bei einem Messerangriff an einer Schule in Arras ist ein Lehrer getötet worden. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Ein Terrormotiv wird nicht ausgeschlossen. 13.10.2023 | 1:47 min

Ein Lehrer tot, zwei weitere Personen verletzt

Ein Messerangreifer hatte am Freitag in dem Gymnasium in Arras einen Lehrer getötet und zwei weitere Personen verletzt. Laut Polizei ist er ein Russe tschetschenischer Herkunft. Frankreichs Schulen gedachten am Montag mit einer Schweigeminute dem erstochenen Lehrer.