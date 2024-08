La Grande-Motte: Explosion vor Synagoge in Südfrankreich

Vor einer Synagoge in La Grande-Motte in Südfrankreich hat es eine Explosion gegeben. Dabei wurde ein Polizist verletzt, wie ein Sprecher der Gendarmerie sagte. In dem Gebäude kam demnach niemand zu Schaden. Die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen, schrieb der geschäftsführende Premierminister Gabriel Attal im Onlinedienst X