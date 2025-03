Viele Opfer vor Ort möchten verstehen, wie Le Scouarnec sie ungehindert im Krankenhaus missbrauchen konnte. Aber nicht alle Opfer sind diesen schweren Weg angetreten. Auch, um nicht die Traumata nochmal im Gerichtssaal durchleben zu müssen. In Vannes muss sich der ehemalige Arzt in 299 Fällen von sexuellen Übergriffen und Vergewaltigungen verantworten. Zwischen 1989 und 2014 hat der Chirurg in mehreren Krankenhäusern in Westfrankreich praktiziert. Ihm droht eine Gefängnisstrafe von 20 Jahren. Seit 2020 sitzt er bereits wegen sexuellen Missbrauchs in vier Fällen in Haft - darunter an zwei seiner Nichten. Die Ex-Frau soll früh über dessen pädokriminelle Energie Bescheid gewusst haben. Doch sie leitete den Behörden auch nach der Trennung keine Hinweise weiter.