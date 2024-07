Strobl zur Frankreich-Wahl: "Atempause für Demokratie"

Diese Rhetorik ist Gift für eine Demokratie. Wir kennen das aus den USA , dass eine Wahl nur dann akzeptiert wird, wenn man sie gewinnt. Dann haben wir es nicht mit demokratischen Parteien zu tun, sondern mit Parteien, die unbedingt an die Macht kommen wollen, koste es, was es wolle und mit welchen Mitteln auch immer. Wenn man Zweifel sät am demokratischen System, droht Instabilität in der Folge, so wie Trump sie in den USA geschaffen hat.