Nach Frankreich-Wahlen: Wo auf EU-Ebene Probleme lauern

Die Ergebnisse in Frankreich, aber auch in den Niederlanden Österreich und Italien zeugen von einer starken Polarisierung, so die Expertin. Auch dies müsse Europapolitik berücksichtigen. Aber: "Die EU hat es natürlich viel schwerer als die nationalen Regierungen, Politik für Protestwähler zu machen", meint Sophie Pornschlegel.