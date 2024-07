Erste Hochrechnungen in Frankreich: Linksbündnis vorn

Auch die Politik der Europäischen Union wäre betroffen: "In Brüssel war heute Abend doch zumindest ein deutliches Aufatmen zu erahnen", sagt ZDF-Korrespondentin Isabelle Schäfers in Brüssel. Die Sorge sei "riesig gewesen, was eine durch das Rassemblement National geführte Regierung hier alles hätte blockieren können - weitere Ukraine -Hilfe, eine gemeinsame Migrations -Politik, den EU-Haushalt".