Wahlen in Frankreich: Linksbündnis siegt, RN auf Platz drei

Das Linksbündnis Nouveau Front populaire hat die Parlamentswahl in Frankreich gewonnen. Die Koalition, die angetreten war, um den erwarteten Sieg der extremen Rechten zu verhindern, erhielt in der zweiten Runde der Wahl am Sonntag die meisten Sitze. Die rechtspopulistische Partei RN von Marine Le Pen landete noch hinter der zentristischen Allianz von Präsident Emmanuel Macron auf dem dritten Platz.