"Holt sie aus der Hölle": Tausende bei Protesten in Israel

In Tel Aviv wurde am Abend eine etwa halbminütige Tonaufnahme eines israelischen Soldaten abgespielt, die vor Kurzem im Gazastreifen gefunden worden und für die Familie das erste Lebenszeichen war. In der Aufnahme bat der Soldat Regierungschef Benjamin Netanjahu um einen Austausch von Häftlingen der Hamas in israelischen Gefängnissen im Gegenzug für israelische Geiseln im Gazastreifen.