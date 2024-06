Scholz: Russland in Ukraine-Friedensprozess einbeziehen

Nach mehr als zwei Jahren Ukraine-Krieg suchen in der Schweiz 92 Staaten nach Wegen zum Frieden - aber zunächst ohne Russland. "Es ist wahr, dass der Frieden in der Ukraine nicht erreicht werden kann, ohne Russland mit einzubeziehen", sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Er machte aber gleichzeitig deutlich, was aus seiner Sicht die Bedingungen für Frieden sind: