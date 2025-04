Ukraine-Krieg: Wie Russland seine Angriffe verstärkt

Russland startet wieder größere Angriffe

Die US-Regierung erhöht den Druck: In London wird um ein Ende des Krieges in der Ukraine gerungen. Trumps Friedensplan belohne den russischen Agressor, meinen Experten.

Der Höhepunkt dieser Angriffe war der 18. April: An diesem Tag verlor Russland insgesamt 501 Landkriegssysteme (vom Panzer bis zum gepanzerten Fahrzeug). Alle Verluste konnten visuell bestätigt werden. Der Wochendurchschnitt lag in jener Woche bei etwa 300.

... ist Associate Fellow im Programm Sicherheit und Verteidigung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin. Er forscht und publiziert zu Streitkräften in Osteuropa und Russland und hybrider Kriegsführung.

Höhere russische Verluste beim Personal

Eine Besatzung der Krim erkenne die Ukraine nicht an, so ZDF-Reporterin Jung über mögliche Friedensbedingungen. Die USA setzten Russland nicht unter Druck, so ZDF-Reporter Klauser.

Anzahl der Gefechte steigt

Der 17. und 18. April markierten auch den Höhepunkt der russischen Artillerie- und Raketenartillerie-Angriffe. Seitdem sind die Angriffe in den letzten Tagen zurückgegangen, was möglicherweise darauf zurückzuführen ist, dass die Landstreitkräfte sich neu formieren müssen. Deshalb schränkt die Artillerie dann ihre Schläge zur Nahunterstützung ein.

Verschärfung des Luftkrieges

Laut US-Medien hat der US-Präsident in den Ukraine-Verhandlungen ein "finales" Angebot vorgelegt. "Was da zitiert wird, hätte auch so aus dem Kreml kommen können", so Sicherheitsexperte Mölling.

23.04.2025 | 5:24 min