An der Strandpromenade der Copacabana kommt man auf dem Weg zum Gipfel an einer riesigen Mike-Tyson-Figur vorbei. Der altersgezeichnete 58-jährige Boxer versuchte ein Comeback in Rio und kassierte eine klare Niederlage. Mike hat über Strategien einmal etwas Erhellendes gesagt: "Jeder hat einen Plan, bis er einen Schlag ins Gesicht bekommt." Es klingt wie eine Ansage für den Gipfel.