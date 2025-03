G7-Außenministertreffen in Kanada: Einer gegen Alle

Ausgerechnet Kanada. Es ist Zufall, dass in diesem Jahr die nördlichen Nachbarn der USA mit dem G7 -Vorsitz dran sind. Aber es könnte nicht schlechter beginnen für den Neuling der Runde. Nicht, dass Marco Rubio in Deutschland, Frankreich Großbritannien oder Japan leichtes Spiel gehabt hätte: In Kanada hat der neue US-Außenminister einen besonders schweren Stand.