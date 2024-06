G7-Gipfel in Italien: Staatschefs in der Krisenbewältigung

Die italienische Gipfel-Regie wird alles versuchen, damit auf dem G7 so etwas wie ein Indiana-Jones-Gefühl aufkommt. Das Schaulaufen der Mächtigen wird großartig inszeniert. Das alles soll eine Botschaft der Stärke an die Putins und Xis in dieser Welt senden. Aber im Wettkampf der Systeme präsentiert sich die Demokratie nicht in Höchstform.