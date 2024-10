Krieg gegen Russland: G7 leihen Ukraine 50 Milliarden Dollar

Die USA wollen 20 Milliarden Dollar zu dem Kredit beisteuern. Das hatte US-Finanzministerin Janet Yellen bereits am Montag in Aussicht gestellt. Der deutsche Finanzminister Christian Lindner (FDP) sagte ebenfalls in New York, dass sich die EU mit 18 Milliarden Euro beteiligen wolle. Das sind ebenfalls rund 20 Milliarden Dollar. Die restlichen 10 Milliarden Dollar sollen von Großbritannien, Japan und Kanada gestemmt werden.