Ukraine stoppt Gastransit aus Russland: Folgen für Europa

Aktuelle ENTSOG-Daten legen nahe, dass zumindest Ungarn seine Abhängigkeit von der ukrainischen Transitroute im aktuellen Jahr bereits reduziert hat. Über Serbien und Bulgarien ist Ungarn mit der Türkei verbunden. In der Türkei landen die einzigen russischen Gaspipelines in Europa an, die noch in Betrieb sind - Turkstream und Blue Stream.