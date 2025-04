Israel will Gaza-Angriffe ausweiten und warnt Bevölkerung

Die israelische Armee hat die Bevölkerung der Stadt Chan Junis im Süden des Gazastreifens aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Es handele sich um die letzte Warnung vor einem bevorstehenden Angriff, schrieb ein Militärsprecher in arabischer Sprache auf der Plattform X. Die Bewohner sollten sich sofort in die weiter westlich gelegene Ortschaft Al-Mawasi begeben.