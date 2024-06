Ägypten: Wie es um die Flüchtlinge aus Gaza steht

Loay Mohammad ist ebenfalls aus Gaza geflüchtet . Er stand kurz vor dem Abschluss seines Informatikstudiums, als der Krieg begann. In Kairo wartet er darauf, dass nun zumindest Online-Kurse für Studenten beginnen. Ein Ägypter hat ihm einen Job am Laptop verschafft. Drei Male musste seine Familie in Gaza fliehen, hauste am Ende in einem Gemüse-Lagerraum - bis Mohammad auf die Idee kam, eine "Go Fund me"-Spendenkampagne aufzusetzen.