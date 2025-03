Demos in Gaza: Wie die Hamas gegen ihre Kritiker vorgeht

... ist ein palästinensischer Friedensaktivist, der in Gaza-Stadt aufgewachsen ist. Er lebte im von der Hamas kontrollierten Gazastreifen, bis er im August 2023 nach Deutschland flüchtete. Heute setzt er sich weiterhin für Frieden und Menschenrechte in Nahost ein.



In seinen öffentlichen Äußerungen kritisiert er sowohl die Hamas als auch die in Teilen rechtsextreme israelische Regierung.



Quelle: ZDF