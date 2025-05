Erklärung: Israel muss Gaza-Blockade beenden

Israel hatte Anfang März eine Blockade sämtlicher humanitären Hilfslieferungen in das Palästinensergebiet verhängt, woraufhin Hilfsorganisationen wiederholt vor einer Hungerkatastrophe warnten. Am Montag erreichten erstmals wieder LKWs mit Hilfsgütern den Gazastreifen, nachdem das Büro von Regierungschef Benjamin Netanjahu am Sonntag angekündigt hatte, dass Israel wieder Hilfslieferungen zulassen werde.