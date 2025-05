Neue humanitäre Gaza-Hilfen: Darum sind sie umstritten

Ein deutscher Rettungssanitäter und Einsatzleiter war für eine Berliner Hilfsorganisation in Gaza, um dort Schwerverletzte zu evakuieren. Was hat er dort erlebt und wie konnte er den Menschen dort helfen?

Seit mehr als zwei Monaten lässt das israelische Militär keine Hilfslieferungen mehr in den Gazastreifen . Die humanitäre Lage ist katastrophal. Es fehlt an Lebensmitteln, Trinkwasser, Medikamenten und Dingen des täglichen Bedarfs.

Gaza-Hilfsplan: Worum geht es?

Die Stiftung will über vier Logistikzentren Hilfsgüter an die Palästinenser verteilen - am Zugriff der Terrororganisation Hamas vorbei. Private Sicherheitsleute sollen die Routen und Verteilzentren sichern, israelische Soldaten hingegen nicht an der Ausgabe beteiligt sein.