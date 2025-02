Ärzte ohne Grenzen in Gaza: "Kein Kind vom Krieg unberührt"

Ein Beispiel: Ein Kollege aus Dschabalia hat mir erzählt, dass er in seinem alten Viertel jede Straßenecke, jeden Laden, jedes Café kannte. Als er jetzt dort war, konnte er sich überhaupt nicht mehr orientieren. Alles war in Schutt und Asche. Alles war weg.

ZDFheute: Dennoch kehren viele Geflüchtete in ihre einstigen Wohnorte zurück, die nur noch Trümmerwüsten sind. Was erhoffen sie sich?

Glatz Brubakk: Viele Menschen wollen zurück in ihre Heimat und hoffen, dass in ihrem Haus vielleicht noch ein Zimmer bewohnbar ist. Das ist besser als ein Zelt.

Andere Menschen wollen sich einfach nur verabschieden und hoffen, in den Trümmern etwas aus ihrem alten Leben retten zu können - sei es ein Kleidungsstück oder ein Hochzeitsfoto.

Oder auch einfach nur ein Kochtopf. Viele Menschen haben nichts mehr außer dem, was sie am Körper tragen.

… ist eine norwegische Kinderpsychologin und Expertin für Traumatherapie. Sie arbeitet hauptberuflich als Assistenzprofessorin an der Technisch-Naturwissenschaftlichen Universität Norwegens mit Sitz in Trondheim. Zudem ist sie seit vielen Jahren für die internationale Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen" im Einsatz. Im Juli 2025 erscheint ihr "Tagebuch aus Gaza – Der Bericht einer Helferin über Verlust, Traumata und Hoffnung" auf Deutsch.

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

ZDFheute: Sie kümmern sich im Nasser-Krankenhaus in Chan Yunis vor allem um verwundete Kinder. Was können Sie für diese Mädchen und Jungen tun?

Aber diese Kinder bräuchten längere Traumatherapien. Die Bedürfnisse sind enorm, denn kein Kind in Gaza ist von diesem Krieg unberührt geblieben.

Glatz Brubakk: Die meisten Menschen leben in Zelten, und die Kinder gehen nicht zur Schule. Der Alltag ist belastend und unsicher. Vor wenigen Tagen hat ein Sturm viele Zelte zerstört. Das hat traumatisierte Kinder an das Kriegschaos erinnert. Der Krieg wird noch lange in den Kindern weiterleben.