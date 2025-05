Psychologin über Gazastreifen: "Diese Kinder brauchen Frieden"

Die Lage der jüngsten Bewohner im Gazastreifen ist angesichts der drohenden Hungersnot katastrophal. Kinderpsychologin Katrin Glatz Brubakk berichtet im ZDF-Morgenmagazin von Kindern, die zum Teil aufgehört hätten, zu sprechen. Es gebe so gut wie kein Essen. Dadurch steige die Zahl unterernährter Kinder drastisch. Ihre Kollegen vor Ort seien "sehr verzweifelt", erzählt Glatz Brubakk, die selber schon mehrfach für Ärzte ohne Grenzen im Gazastreifen war.

Mehr als zwei Monate lang hatte Israel die Einfuhr von Lebensmitteln, Medikamenten und anderen Gütern blockiert. Auf internationalen Druck wurden vergangene Woche Dutzende Lastwagen mit humanitären Hilfsgütern in den Gazastreifen durchgelassen, darunter auch einige mit Babynahrung. Doch sie können den Bedarf nicht annähernd decken. Außerdem hat die israelische Armee angekündigt, schnellstmöglich drei Viertel des Küstenstreifens kontrollieren zu wollen, die Bombardierungen gehen weiter.

Psychosoziale Hilfe für Kinder unter schwierigen Bedingungen

Damit Brandwunden ordentlich verheilten, bräuchte es eigentlich um die 3.000 Kalorien pro Tag, berichtet die Helferin. Weil es aber höchstens eine Mahlzeit am Tag gebe, würden die Wunden sehr schlecht heilen. "Eine Kollegin von mir erzählte, wie ihre zweijährige Tochter jetzt angefangen hat, ihre Haare zu verlieren - einfach, weil es nicht genug Nahrung gibt."

Was mir als Kinderpsychologin sehr Sorge macht, ist, dass die Kinder jetzt so stark traumatisiert sind, dass es wahrscheinlich lebenslängliche Schäden geben wird.

Sie könne mit ihrem Team zwar psychosoziale Unterstützung leisten. Doch das sei unter den gegebenen Umständen schwierig: Glatz Brubakk berichtet von Kindern in der orthopädischen Abteilung, die ein Bein, einen Arm oder beides verloren hätten. Andere hätten "sehr, sehr große Brandschäden".

Das sind Kinder, die sehr nah am Tod waren und die auch sehr oft ein Elternteil, beide Elternteile, zum Teil auch die ganze Familie verloren haben.

Unicef hat die katastrophale Lage von Kindern im Gazastreifen angeprangert. Es fehle an wichtigen Grundnahrungsmitteln und einem Zugang zu frischem Trinkwasser.

Kinderpsychologin: Kinder brauchen kleine Pausen

Sie und ihr Team würden versuchen, kleine Pausen zu ermöglichen. Pausen, in denen die Kinder "ein bisschen aufatmen können, wo sie das Gefühl haben, mal an was anderes denken zu können als die großen, großen Sorgen, die sie jetzt durchleben". Durch die hohe Stressatmung sei das Nervensystem der Kinder extrem belastet.