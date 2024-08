Gaza-Krieg: Warum sich China als Friedensvermittler einsetzt

In Peking fordert im November 2023 eine Delegation arabischer und muslimischer Führer eine sofortige Waffenruhe in Gaza. Ihr Ruf verhallt, doch die Bilder aus China gehen um die Welt. In den folgenden Tagen kommt es zu heftigen Protesten gegen Israel und die USA, etwa in Pakistan, Malaysia, Südafrika und Brasilien . Allesamt Länder des globalen Südens, um deren Gunst China seit Jahren buhlt, denen das Land sich als Alternative zur USA präsentieren will.