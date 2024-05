Experte zu Gaza-Krieg: Israel muss auf "Lucky Punch" hoffen

Die Kritik am Vorgehen Israels im Gaza-Krieg wird immer lauter - der engste Verbündete USA droht mit einem Stopp von Waffenlieferungen an das Land, sollte eine große Rafah-Offensive stattfinden. Im ZDF heute journal erklärt Nahost-Experte Daniel Gerlach, wie es um das israelisch-amerikanische Verhältnis steht, was man noch von Verhandlungen im Nahost-Konflikt erwarten kann und in welchem Zustand sich die islamistische Terrororganisation Hamas befindet.