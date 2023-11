Israel: Diese Soldaten sollen Gaza von der Hamas befreien

Bei der letzten großen IDF-Operation innerhalb des Gazastreifens 2014 waren die Golani- und Nahal-Brigaden an vorderster Front dabei. Als Infanteriebrigaden kommen ihnen damals wie heute die gefährlichsten Aufgaben zu - Häuserkampf und das Räumen der zahllosen Hamas-Tunnel unter der Stadt. Unterstützt werden könnten sie von Spezialeinheiten wie "Schajehet 13", die in den vergangenen Tagen schon an der Rückeroberung der Siedlungen entlang der Grenze beteiligt waren.