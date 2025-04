Gaza-Aktivist über Demos gegen Hamas: "Menschen haben genug"

Das Leben in Gaza ist kaum noch als solches zu bezeichnen - oder wie Präsident Trump einmal sagte: "Die Hölle." Es gibt keine Häuser mehr, wir leben in abgenutzten Zelten, sauberes Trinkwasser ist nicht verfügbar, die meisten Nahrungsmittel fehlen, und Brot ist extrem teuer. In letzter Zeit hat sich die Mehlkrise dramatisch verschärft - ein Kilo kostet mittlerweile 15 US-Dollar.