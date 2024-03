WFP-Direktor: Gefahr einer Hungersnot in Gaza "extrem akut"

Im Süden des Gazastreifens gelinge es, Hilfsgüter zu verteilen, es gebe aber "enorme Schwierigkeiten, in den Norden zu kommen", so Martin Frick, UN-Welternährungsprogramm. 04.03.2024 | 6:13 min

Das Welternährungsprogramm habe bereits im Dezember davor gewarnt, dass wenn nicht mehr Hilfsgüter in den Gazastreifen insbesondere in den Norden geliefert werden, eine Hungersnot drohe.

CADUS ist eine Berliner Hilfsorganisation, die medizinische Hilfe in Krisengebieten leistet. Gerade stehen die Männer und Frauen vor einem weiteren Einsatz im Gazastreifen. 04.03.2024

Frick: Nur ein Fünftel der Transporte erreicht Notleidende

Besonders im Norden des Gebiets sei die Lage verzweifelt. Dorthin gelange wegen anhaltender Kämpfe, fehlender Genehmigungen, zu wenig Treibstoff und insgesamt chaotischer Bedingungen nur ein Fünftel der vorgesehenen Transporte, so Frick.

Auf der ägyptischen Seite stünden mehr als 1.000 Lkws mit den dringend benötigten Hilfsgütern bereit, sie gelangten aber nicht zu den Notleidenden im Gazastreifen. "Es scheitert an der schrecklichen Lage in Gaza, an Kampfhandlungen und auch daran, dass es kein humanitäres System der Überwachung gibt."