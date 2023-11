Hamas-Tunnel: Was Israel unter dem Krankenhaus gefunden hat

Bereits am Sonntag veröffentlichte Israel Bilder mehrerer Überwachungskameras , die zeigen sollen, wie mutmaßliche Hamas-Kämpfer verschleppte Geiseln am 7. Oktober ins Schifa-Krankenhaus gebracht haben. Mehrere Leichen von Entführten seien in den vergangenen Tagen in der Nähe der Klinik gefunden worden.