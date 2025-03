Israel hat neue Angriffe gegen die militant-islamistische Hamas im Gazastreifen gestartet. Nach dem Scheitern der Gespräche über weitere Geiselfreilassungen teilte das Büro des israelischen Minsiterpräsidenten Benjamin Netanjahu am Freitag mit, es habe die Armee angewiesen, die Hamas im gesamten Gazastreifen anzugreifen.

Nach Angaben des zivilen palästinensischen Rettungsdienstes sind dabei mindestens 15 Menschen gestorben. Israel habe mindestens 35 Angriffe auf den Gazastreifen geflogen, so der Rettungsdienst weiter.

Nach Angaben von Ärzten und Augenzeugen wurden drei Häuser in Deir Al-Balah im Zentrum des Gazastreifens, ein Gebäude in Gaza-Stadt sowie Ziele in Khan Younis und Rafah getroffen. Die israelische Armee gab keine weiteren Einzelheiten zu den Angriffen bekannt.