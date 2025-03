Journalisten im Gazastreifen: Tod nach Drohnenflug

Mehr als 170 Journalisten und Medienschaffende wurden laut dem Committee to Protect Journalists (CPJ) seit Oktober 2023 im Gazastreifen getötet. Ausländischen Berichterstattern verwehrt die israelische Armee regelmäßig den unbegleiteten Zutritt. Die Bilder, die die Weltöffentlichkeit erreichen, kommen daher meist von Menschen vor Ort, von Journalisten wie Mustafa Thuraya. Er war laut Informationen von ZDF frontal der erste Journalist, der im aktuellen Gazakrieg starb, nachdem er eine Drohne steigen ließ.



Das israelische Militär erklärte dazu, "einen Terroristen" identifiziert und getötet zu haben, der ein Flugobjekt gesteuert habe, das eine "unmittelbare Bedrohung" für die Soldaten dargestellt habe. Allerdings war die Drohne laut Recherchen der Washington Post bereits eine Viertelstunde nicht mehr in der Luft, als die Armee zuschlug, laut einer Analyse von Bellingcat waren zu jenem Zeitpunkt keine israelischen Soldaten in einem Umkreis von fünf Kilometern.



Insgesamt konnten fünf Fälle rekonstruiert werden, in denen Journalisten kurz vor ihrem Tod mit Drohnen filmten. Mehrere von ihnen arbeiteten für große Nachrichtenagenturen wie Reuters und AFP. Gespräche mit israelischen Quellen, darunter ein ehemaliger Militärstaatsanwalt und ein Reservist, legen nahe: Wer in Gaza eine Drohne steigen lässt, riskiert offenbar, zum legitimen Ziel Israels zu werden. Das israelische Militär erklärt, es greife weder Journalisten noch aus journalistischen Zwecken eingesetzte Objekte gezielt an. "Tragischerweise sind Zivilisten, darunter auch Journalisten, infolge des Konflikts zu Schaden gekommen" teilt die israelische Armee (IDF) auf Nachfrage mit. Die IDF ergreife alle machbaren Maßnahmen, um den Schaden für Zivilisten, einschließlich Journalisten, zu verringern. Manche Medienorganisationen gehen inzwischen so weit, deswegen keine Drohnenaufnahmen von Gaza mehr in Auftrag zu geben.