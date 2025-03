Israel: Verteidigungsminister droht mit Annexion von Gaza

Katz erklärte weiter, die Kämpfe würden in der Luft, am Boden und auf See intensiviert und die Bodenoffensive würde ausgeweitet werden, bis alle Geiseln frei seien und die Hamas besiegt sei. Dafür würden alle "militärischen und zivilen Druckmittel" eingesetzt, "einschließlich der Evakuierung der Bevölkerung des Gazastreifens in den Süden und der Umsetzung des freiwilligen Umsiedlungsplans von US-Präsident Donald Trump für die Bewohner des Gazastreifens", so Katz.